Sabrina Impacciatore e la triste morte del fidanzato | oggi cosa fa

Leggi su kronic

(Di domenica 14 febbraio 2021) La comicaha subito un grave lutto che gli ha sconvolto la vita.fa? Scopriamolo insieme(Instagram)è un’attrice e imitatrice italiana. Ha frequentato dei corsi di recitazione presso l’ “Actors Studio” di New York. Il suo debutto televisivo avviene a “Domenica In”, dove si esibisce come ragazza pon pon. Il merito della sua scoperta è da attribuire a Gianni Boncompagni. Nel 1993 cura l’angolo della posta di “Rock ‘n’ Roll”, uno spin off di “Non è la Rai”. Qualche anno più tardi partecipa alla trasmissione “Macao”, nella quale interpreta il ruolo di “Darla”. Inoltre nello stesso periodo è protagonista della sitcom “Disokkupati”, in onda su Rai 2. A partire dagli ...