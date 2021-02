Pregliasco: 'Con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori: dovremo rivedere i parametri' (Di domenica 14 febbraio 2021) Il sistema dei colori delle Regioni sta funzionando perché ha mantenuto sotto controllo l' , meglio che in altri Paesi europei. 'Ma ora rischia di essere messo in crisi dalla visto che ha una velocità ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildeidelle Regioni sta funzionando perché ha mantenuto sotto controllo l' , meglio che in altri Paesi europei. 'Ma ora rischia di essere messo indalla visto che ha una velocità ...

ilmessaggeroit : Varianti, Pregliasco: «Con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori: dovremo rivedere i parametri» - RTaverBella : @lucabattanta Va che sbagli pregliasco questo non ha niente a che vedere con @preglias ( - pinosocio : RT @Marinojump: @AStramezzi Riporto la tua info: Negli USA casi di trombocitopenia forse collegati al vaccino Pfizer. Questa informazione p… - RibModerato : RT @RibModerato: @_imnyx @FreakManVirtue Ed ecco vediamo cosa scrive Pregliasco, 'Mandami una foto dei piedi' Ehm.. no, ovviamente mi scuso… - RibModerato : @_imnyx @FreakManVirtue Ed ecco vediamo cosa scrive Pregliasco, 'Mandami una foto dei piedi' Ehm.. no, ovviamente m… -