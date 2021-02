Paura nel Barese | non si trova pantera nera

Leggi su ck12

(Di domenica 14 febbraio 2021) Continuano i numerosi avvistamenti di unanel territorio. Dopo una prima segnalazione e gli accertamenti da parte dei carabinieri del Gruppo Forestale il 4 febbraio a Castellana Grotte. Ieri è stato segnalato l'avvistamento in zona Santa-Croce-Perrotta nell'agro di Acquaviva delle Fonti e poi anche sulla provinciale in un'area al confine con Cassano delle Murge. La presenza del felino è stata confermata anche dal medico veterinario incaricato dalla Asl "tramite il rilevamento di orme e tracce organiche dell'animale", spiega il sindaco Davide Carlucci, che ha firmato un'ordinanza per vietare il "transito ciclo-pedonale e lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva ai cittadini in tutte le strade di campagna e sulle strade extra urbane del territorio di Acquaviva".