Oscar 2021 dal vivo in collegamento da più città nel mondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Gli Oscar 2021 si svolgeranno dal vivo, ma non soltanto a Los Angeles: i primi dettagli di una cerimonia senza precedenti nella storia di Hollywood sono stati anticipati dalla Academy of Motion Pictures che ogni anno assegna le ambite statuette. "La sicurezza e la salute dei partecipanti sono la prima preoccupazione e detteranno quanto accadrà il 25 aprile", aggiungendo che l'idea è quella di una serata "live" da più location d'eccezione che si affiancheranno al tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles. Non sarebbe un'iniziativa del tutto inconcepibile, se si pensa che negli Anni Cinquanta era stato adottato un metodo molto simile.Negli anni Cinquanta gli Oscar sono andati in onda in simultanea da Los Angeles e New York: potrebbe succedere lo stesso quest'anno e si potrebbe ipotizzare di includere altre citta' fuori ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 febbraio 2021) Glisi svolgeranno dal, ma non soltanto a Los Angeles: i primi dettagli di una cerimonia senza precedenti nella storia di Hollywood sono stati anticipati dalla Academy of Motion Pictures che ogni anno assegna le ambite statuette. "La sicurezza e la salute dei partecipanti sono la prima preoccupazione e detteranno quanto accadrà il 25 aprile", aggiungendo che l'idea è quella di una serata "live" da più location d'eccezione che si affiancheranno al tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles. Non sarebbe un'iniziativa del tutto inconcepibile, se si pensa che negli Anni Cinquanta era stato adottato un metodo molto simile.Negli anni Cinquanta glisono andati in onda in simultanea da Los Angeles e New York: potrebbe succedere lo stesso quest'anno e si potrebbe ipotizzare di includere altre citta' fuori ...

RadioItalia : La strada verso gli Oscar 2021 è già iniziata per @LauraPausini ! ?? - RDS_official : 'Io sì (Seen)' di Laura Pausini è entrata nella short list dei Premi Oscar 2021 ?? - RnaldPereira : RT @Radio105: Che bella notizia! @LauraPausini #LauraPausini #Oscar #10febbraio #Radio105 - RnaldPereira : RT @RDS_official: 'Io sì (Seen)' di Laura Pausini è entrata nella short list dei Premi Oscar 2021 ?? - JocelynZurita : RT @Notiziedi_it: Oscar 2021: le nomination, i possibili candidati, quando e come funziona la cerimonia quest’anno -