Napoli, festa ad alta musica in un residence: pioggia di sanzioni

Napoli – Questa notte gli agenti di polizia, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in corso Malta per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume che provenivano da un residence. Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto c'erano alcune persone sull'uscio della porta che sono rientrati rapidamente nelle loro camere. Inoltre il gestore del residence ritardava l'apertura della porta nonostante fosse stato invitato più volte a velocizzare l'atto. Una volta entrati all'interno hanno trovato ben 46 persone, quasi tutte in un'unica stanza. a divertirsi in una festa. Tutti i presenti sono stati quindi sanzionati. Infine sono stati ritrovati anche degli involucri di cocaine oltre ad hashish e marijuana.

