TgrRai : #Maltempo, oltre mille interventi dei #vigilidelfuoco nelle ultime 24 ore. Neve e forte vento su buona parte del te… - Notiziedi_it : Maltempo, oltre mille interventi dei vigili del Fuoco: criticità in Campania e Toscana - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Maltempo, oltre 1.000 interventi vigili fuoco: criticità in Toscana e Campania… - CiroFire : RT @Adnkronos: #Maltempo, oltre 1.000 interventi vigili fuoco: criticità in Toscana e Campania - CosenzaChannel : Nelle ultime 24 ore neve, forte vento e piogge intense hanno particolarmente interessato alcune regioni italiane -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo oltre

Adnkronos

10.45, criticità in Toscana,Campaniamille gli interventi dei Vigili del fuoco in tutta Italia nelle ultime 24 ore per l'ondata diche ha portato piogge, neve e forte vento sul Paese,...Nelle ultime 24 ore neve forte vento, piogge intense e precipitazioni nevose1.000 interventi dei vigili del fuoco per il. Nelle ultime 24 ore neve, forte vento e piogge intense hanno particolarmente interessato alcune regioni italiane: in Campania a partire ...La prima fase del maltempo "Medea" iniziata sabato dovrebbe raggiungere il picco oggi, portando la neve, tra gli altri, in Attica e nella periferia nord di Atene da domenica pomeriggio in poi.Oltre 1.000 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Nelle ultime 24 ore neve, forte vento e piogge intense hanno particolarmente interessato alcune regioni italiane: in Campania a partire ...