Live Inter - Lazio 3 - 1 | diretta | Reina salva su Lukaku

Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - Inter : ?? | LIVE Il prepartita di #InterLazio in diretta su @Inter_TV ?? #FORZAINTER ???? - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA 1 - Sassuolo-Inter 2-3, Satriano completa la rimonta: i nerazzurri calano il tris - zazoomblog : LIVE Inter-Lazio 2-0 Serie A calcio in DIRETTA: Acerbi vicino alla rete! - #Inter-Lazio #Serie #calcio #DIRETTA: - zazoomblog : Inter - Lazio 2 - 0 live: secondo tempo - #Inter #Lazio #live: #secondo #tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Live Inter

49'st Finisce così. L'batte la Lazio ed è in testa alla classifica. 48'st Con orgoglio ci prova ancora la Lazio. Destro di Pereira, che batte davanti ad Handanovic. Ma il portiere blocca. 45'st Ci saranno 3 minuti di ...31'pt Azione insistita dell'dentro l'area di rigore della Lazio. Alla fine è bravo Marusic a riuscire a spazzare l'area di rigore. 28'pt Punizione per la Lazio, ma i biancocelesti sono ...L'Inter Batte la Lazio e sorpassa il Milan a 50 punti. I biancocelesti recriminano per gli episodi e restano a 40 punti.Conte per superare il Milan e mettersi davanti a tutti; Inzaghi per piazzare la settima vittoria consecutiva e scavalcare la Juventus in classifica. I presupposti per assistere a un grande match ...