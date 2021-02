Laura Pausini zittisce la D’Eusanio su instagram | Il post (Di domenica 14 febbraio 2021) Laura Pausini non è stata di certo zitta di fronte alle dure parole di Alda D’Eusanio, esplusa dal GF VIP, e l’ha messa a tacere con un post. Tutti contro Alda D’Eusanio dopo le gravissime dichiarazioni e accuse sentenziate dalla Casa del Grande Fratello VIP, da cui è stata, infatti, esplusa, dopo aver tirato troppo la corda. L'articolo Laura Pausini zittisce la D’Eusanio su instagram Il post è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 14 febbraio 2021)non è stata di certo zitta di fronte alle dure parole di Alda, esplusa dal GF VIP, e l’ha messa a tacere con un. Tutti contro Aldadopo le gravissime dichiarazioni e accuse sentenziate dalla Casa del Grande Fratello VIP, da cui è stata, infatti, esplusa, dopo aver tirato troppo la corda. L'articololasuIlè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

