Inter-Lazio, gol di Lautaro Martinez in contropiede: Lukaku devastante (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) Gol di Lautaro Martinez al 20? del secondo tempo di Inter-Lazio. contropiede perfetto dei nerazzurri dopo un pallone perso banalmente da Immobile, Brozovic serve alla perfezione Lukaku che sprinta su Parolo e con un allungo devastante lo lascia sul posto andando poi a servire l’assist perfetto per il compagno. In alto il VIDEO del 3-1 che potrebbe chiudere i giochi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Gol dial 20? del secondo tempo diperfetto dei nerazzurri dopo un pallone perso banalmente da Immobile, Brozovic serve alla perfezioneche sprinta su Parolo e con un allungolo lascia sul posto andando poi a servire l’assist perfetto per il compagno. In alto ildel 3-1 che potrebbe chiudere i giochi. SportFace.

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - Alberto18134447 : @SkySport non posso accettare un telecronaca di inter-lazio fatta da due ultras dell'inter. vergognosi. - 68_dux : Inter – Lazio... a sti falliti indirizzano sempre le partite ... guarda che strano ... -