Innamorarsi ci fa rinascere | dive un vescovo per San Valentino

(Di domenica 14 febbraio 2021) AGI – Ascolto, attenzione, dedizione; è fatta di tre parole la ricetta che ildi Novara, Franco Giulio Brambilla, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, propone agli innamorati con un messaggio inviato attraverso un video postato sul sito e sui profili social della Diocesi in occasione della festa di San. “L'innamoramento – dice tra l'altro Monsignor Brambilla - è una forza che ci fa. Ci fa mettere in moto, è una forza che ci tocca dal di dentro. L'innamoramento ha questa caratteristica: non si sceglie, ma ci capita, ci viene incontro, ci tocca e ci muove dal di dentro e quindi ci apre all'altro". Ilindica tre strade per “tenere viva la fiaccola dell'innamoramento”: in primo luogo la strada dell'ascolto, coltivare nel migliore dei modi la relazione amorosa: ...

