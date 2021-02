Il Paradiso delle Signore, trame dal 15 al 19 febbraio: un inaspettato ritorno (Di domenica 14 febbraio 2021) Il ritorno di Marta a Milano sconvolgerà Vittorio e Beatrice, come spiegano le tramede Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 febbraio. Intanto, Salvatore, dopo il matrimonio di Gabriella, sarà costretto a dimenticare la ragazza, mentre Don Saverio chiederà a Silvia di organizzare una festa per la fine del Carnevale Ambrosiano. Nel frattempo, l'appuntamento tra Pietro e Stefania non andrà come previsto. Dal canto suo, Beatrice, pur di allontanarsi da Vittorio, penserà di lasciare la sua occupazione al Paradiso e andare a vivere altrove, ma il figlio non sarà d'accordo. Più tardi, Marta tornerà a casa e farà la conoscenza di Beatrice e della sua famiglia facendo amicizia soprattutto con Pietro. La ragazza andrà poi a salutare il padre e lo zio, che non le diranno la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildi Marta a Milano sconvolgerà Vittorio e Beatrice, come spiegano lede Ildal 15 al 19. Intanto, Salvatore, dopo il matrimonio di Gabriella, sarà costretto a dimenticare la ragazza, mentre Don Saverio chiederà a Silvia di organizzare una festa per la fine del Carnevale Ambrosiano. Nel frattempo, l'appuntamento tra Pietro e Stefania non andrà come previsto. Dal canto suo, Beatrice, pur di allontanarsi da Vittorio, penserà di lasciare la sua occupazione ale andare a vivere altrove, ma il figlio non sarà d'accordo. Più tardi, Marta tornerà a casa e farà la conoscenza di Beatrice e della sua famiglia facendo amicizia soprattutto con Pietro. La ragazza andrà poi a salutare il padre e lo zio, che non le diranno la ...

