Giulia de Lellis, svela: "film finito, secondo me è una bomba!" (Di domenica 14 febbraio 2021) Giulia de Lellis ha comunicato, tramite il proprio profilo Instagram, di aver terminato il film di Fabio Volo che la vedrà protagonista per la sua prima esperienza nella recitazione. L'influencer si è detta molto soddisfatta di come è andata quest'avventura, in cui ha anche legato con gli altri personaggi del cast. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, questo è un ottimo momento per Giulia de Lellis, sia per Articolo completo: dal blog SoloDonna

