Geopolitica del passaporto. I vantaggi di un documento 'debole' secondo Pellicciari

(Di domenica 14 febbraio 2021) Dovere rinunciare ad una libertà crea un malessere psicologico che prescinde l’uso reale che di quella libertà si è fatto prima di esserne privati. Basta vedere i gravi scompensi mentali associati a fenomeni come gli assedi (emblematico quello di Sarajevo) dove il relegare una popolazione in uno spazio urbano crea un senso di claustrofobia acuta anche in quanti, in condizioni normali, non lasciano mai la città. Similmente, tra le più ansiose barriere portateci dal Covid vi è la rinuncia ai viaggi del periodo pre-pandemico. Quando i voli low cost erano arrivati a liberalizzare l’accesso al mezzo di trasporto per antonomasia riservato ai benestanti. La limitazione negli spostamenti anche più vicini ci ha reso per reazione opposta ancora più desiderosi di evadere verso mete lontane. In un contesto dove è azzardato visitare le seconde case per non dire di altre mete esotiche, oramai ...