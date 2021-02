Gelo russo raggiunge l’apice Ulteriori nevicate | ecco dove

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il gran freddo arrivato dalla Russia è giunto alla fase culminante con un ulteriore calo termico soprattutto al Centro-Sud. Il flusso gelido stando la sua massima espansione sul Mediterraneo Centrale, grazie anche all’effetto risucchio determinato dalla depressione traslata tra lo Ionio e l’Egeo. Clima gelido su gran parte d’ItaliaL’irruzione fredda è decisamente intensa, come testimoniato dalle termiche a 1500 metri di quota fino a -9/-10 gradi su gran parte del Centro-Sud. Questi valori così rigidi consentono alle precipitazioni di risultare nevose fino a quote pianeggianti e localmente sulle coste, ladsi registrano fenomeni. Rispetto a quanto avvenuto sabato, quando era presente una circolazione ciclonica al Sud, le precipitazioni nevose assumono però carattere più sporadico. I fenomeni derivano quindi da semplice instabilità più ...

Gelo russo

