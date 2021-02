Fognini-Nadal, Australian Open: programma, orario, tv, streaming 15 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà sicuramente una delle sfide più suggestive degli ottavi di finale degli Australian Open 2021, parliamo della partita tra Fabio Fognini e Rafael Nadal. Il tennista italiano, chiamato a dimostrare di aver superato i postumi dell’operazione ad entrambe le caviglie subita qualche mese fa, ha lasciato tutti a bocca aperta nel match vinto con grande personalità e superiorità contro Alex De Minaur. Il ligure è sembrato pimpante a livello fisico e molto motivato. Di certo rispetto alla sfida contro il tennista di casa il livello di difficoltà sarà decisamente più alto. Questo, però, non deve spaventare o preoccupare Fognini che di fatto non ha nulla da perdere. Ha conquistato gli ottavi di finale, probabilmente il primo obiettivo fissato alla vigilia, che in realtà è stato anche lo stesso traguardo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà sicuramente una delle sfide più suggestive degli ottavi di finale degli2021, parliamo della partita tra Fabioe Rafael. Il tennista italiano, chiamato a dimostrare di aver superato i postumi dell’operazione ad entrambe le caviglie subita qualche mese fa, ha lasciato tutti a bocca aperta nel match vinto con grande personalità e superiorità contro Alex De Minaur. Il ligure è sembrato pimpante a livello fisico e molto motivato. Di certo rispetto alla sfida contro il tennista di casa il livello di difficoltà sarà decisamente più alto. Questo, però, non deve spaventare o preoccupareche di fatto non ha nulla da perdere. Ha conquistato gli ottavi di finale, probabilmente il primo obiettivo fissato alla vigilia, che in realtà è stato anche lo stesso traguardo ...

WeAreTennisITA : DEMOLITO de Minaur ?? Fabio Fognini raggiunge gli ottavi di finale surclassando l’australiano, il tennis ping-pong d… - WeAreTennisITA : Sarà RAFA NADAL l'avversario di Fabio Fognini ?? Lo spagnolo batte Norrie per tre set a zero e raggiunge l'ottavo… - GeorgeSpalluto : Rod Laver Arena ???????????????????? domani Alle 5 italiane ????Fognini vs Nadal???? Alle 11 ????Berrettini vs Tsitsipas????… - la_vancy : RT @SuperTennisTv: ???? #AusOpen: Berrettini, Fognini, Nadal, Tsitsipas, Medvedev e Rublev passano agli ottavi di Finale. ???? - fenicelettrice : RT @perchetendenza: 'Nadal': Perché ha battuto 7-5, 6-2, 7-5 Cameron Norrie e si è qualificato agli ottavi di finale degli #AusOpen, dove a… -