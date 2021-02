Focolaio a scuola in provincia di Napoli, muore insegnante stroncata dal virus (Di domenica 14 febbraio 2021) Il virus uccide un’altra insegnante, la prof Fortuna Longo muore all’età di 61 anni. Era di Boscoreale la docente morta nelle scorse ore all’ospedale di Nola dove era ricoverata da diversi giorni. Insegnava al plesso «Conte» dell’istituto comprensivo «Falcone-Scauda» di Torre del Greco; uno dei primi plessi chiusi, lo scorso primo febbraio, per l’insorgere di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 febbraio 2021) Iluccide un’altra, la prof Fortuna Longoall’età di 61 anni. Era di Boscoreale la docente morta nelle scorse ore all’ospedale di Nola dove era ricoverata da diversi giorni. Insegnava al plesso «Conte» dell’istituto comprensivo «Falcone-Scauda» di Torre del Greco; uno dei primi plessi chiusi, lo scorso primo febbraio, per l’insorgere di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

