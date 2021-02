Euro Basket 2022 | Simone Zanotti sostituisce l’indisponibile Leonardo Totè nella bolla di Perm

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021) A poche ore dalla partenza per, cambia il roster a disposizione di Meo Sacchetti. A causa dell’indisponibilità di, il CT ha convocato il pesarese, reduce dalla finale di Coppa Italia. Per, classe 1992, si tratta della prima convocazione in Nazionale Senior. In passato, 4 presenze con l’Under 16 nel 2007 e 6 con l’Under 18 nel 2010. Gli Azzurri, in raduno da questa sera a Malpensa, partiranno per la Russiamattinata di domani, lunedì 15 febbraio.” di’ l’Italia, già qualificata all’come Paese ospitante (uno dei quattro gironi a Milano) giocherà tre gare: alle due inizialmente previste, ...