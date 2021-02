Elezioni in Catalogna, indipendentisti verso la vittoria (Di domenica 14 febbraio 2021) . I socialisti sono il partito più votato. BARCELLONA (SPAGNA) – . Come riportato da La Repubblica, il partito dell’attuale presidente della Generalitat Pere Aragones sembra essere ad un passo dal successo in questa tornata elettorale. I seggi a disposizione dovrebbero essere tra i 36 e i 38. Una vittoria che potrebbe arrivare anche senza essere il partito più votato. La maggior parte delle preferenze, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero andate ai socialisti guidati da Salvador Illa. Un risultato importante per questa ultima forza politica che ha raddoppiato i consensi rispetto all’ultima tornata elettorale. Affluenza bassa Una tornata elettorale che non sembra aver richiamato molte persone. Alle 18, due ore prima della deadline, l’affluenza era del 45,7%. Una percentuale inferiore di oltre il 20% di due anni fa. Un calo che potrebbe essere spiegato ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) . I socialisti sono il partito più votato. BARCELLONA (SPAGNA) – . Come riportato da La Repubblica, il partito dell’attuale presidente della Generalitat Pere Aragones sembra essere ad un passo dal successo in questa tornata elettorale. I seggi a disposizione dovrebbero essere tra i 36 e i 38. Unache potrebbe arrivare anche senza essere il partito più votato. La maggior parte delle preferenze, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero andate ai socialisti guidati da Salvador Illa. Un risultato importante per questa ultima forza politica che ha raddoppiato i consensi rispetto all’ultima tornata elettorale. Affluenza bassa Una tornata elettorale che non sembra aver richiamato molte persone. Alle 18, due ore prima della deadline, l’affluenza era del 45,7%. Una percentuale inferiore di oltre il 20% di due anni fa. Un calo che potrebbe essere spiegato ...

