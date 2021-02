Daniela | abbandonata dalla madre appena nata Ma solo lei ora potrebbe salvarle la vita

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La drammatica storia di un’infermiera di Como,Molinari che cerca lanaturale per accedere ad una cura sperimentale per un tumore maligno. E’ stata lasciatapresso un orfanotrofioMolinari, infermiera 46enne di Como che adesso chiede al genitore di venire allo scoperto anche in forma anonima per una ragione L'articolo proviene da Leggilo.org.

daniela_garbati : RT @MunaronLuisella: SALE IN AUTO DI CHIUNQUE SI FERMA PER DARE CIBO, ANCHE SE NEVICA ASPETTA NEL SOLITO POSTO, PROBABILMENTE È LI CHE È ST… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela abbandonata

È la storia incredibile diMolinari , infermierasubito dopo la nascita presso l'orfanotrofio delle suore di Rebbio e che non ha mai conosciuto la donna che l'ha partorita: ' Non ..., che lavora come infermiera psichiatrica e dove lavora presso l'ospedale Fatebenefratelli, ... E la donna che l'ha, non l'aveva riconosciuta.L'appello di Daniela Montanari, Infermiera di 47 anni, è drammatico: "sono stata adottata, cerco la mia mamma naturale per potermi curare per un tumore con t ...Lei infermiera di 47 a Como è nata il 23 marzo 1973. Subito è stata lasciata all'orfanotrofio delle suore di Rebbio che l'hanno registrata come Daniela Simoni, cognome cambiato quando due anni dopo è ...