Codogno | alla Fondazione Opere Pie arriva la stanza degli abbracci

Codogno (Lodi), 14 febbraio 2021 - Svolti i primi incontri protetti nella stanza degli abbracci della Fondazione Opere Pie di Codogno , tanta la commozione nel sentirsi vicini, a un anno dalla scoperta, proprio in città, del paziente 1 Covid. Presentato a dicembre, il tunnel che permette agli anziani di tornare a stringere ...

Guidesi: "Per le aziende brianzole banda ultralarga, costo dell'energia più basso e welfare"

... sono presenti in gran numero: si pensi ai settori dell'artigianato, della manifattura, del commercio, dei servizi alla persona. Ne abbiamo parlato con Guido Guidesi, 42enne di Codogno e già ...

Permette agli anziani di tornare a stringere la mani dei parenti e consente abbracci, protetti da sottili teli in pvc e appositi guanti ...

Primule per i morti davanti alla basilica

Alla fine il Comune di Seregno ha deciso di commemorare le vittime del Covid: nella giornata del 20 febbraio, in occasione dell’ anniversario della scoperta del paziente 1 di Codogno, la municipalità ...

