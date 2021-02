C’è una nuova versione di Biko di Peter Gabriel (Di domenica 14 febbraio 2021) In occasione di Peace Through Music: A Global Event for Social Justice che si è tenuto a dicembre 2020, ospitato dai canali social di Playing for Change, per celebrare il 75esimo anniversario delle Nazioni Unite, Peter Gabriel ha registrato una nuova versione di Biko, una delle canzoni simbolo della lotta per i diritti umani scritta nel 1980 e dedicata al militante anti apartheid Stephen Biko, morto nel 1997 in un carcere di Pretoria. La nuova versione, registrata in remoto assieme a Angélique Kidjo, Yo-Yo Ma, Meshell Ndegeocello un’altra ventina di musicisti provenienti da sette paesi è di una bellezza commovente. L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di domenica 14 febbraio 2021) In occasione di Peace Through Music: A Global Event for Social Justice che si è tenuto a dicembre 2020, ospitato dai canali social di Playing for Change, per celebrare il 75esimo anniversario delle Nazioni Unite,ha registrato unadi, una delle canzoni simbolo della lotta per i diritti umani scritta nel 1980 e dedicata al militante anti apartheid Stephen, morto nel 1997 in un carcere di Pretoria. La, registrata in remoto assieme a Angélique Kidjo, Yo-Yo Ma, Meshell Ndegeocello un’altra ventina di musicisti provenienti da sette paesi è di una bellezza commovente. L'articolo proviene da Linkiesta.it.

Inter_Women : ?? | GIOIA Le nostre ragazze sono in semifinale di Coppa Italia! Solo applausi per questo gruppo ?? ??… - sechesi : Lozano che al 95', su una gamba sola, è lì a spazzarla nonostante il dolore sia tale da urlare ancor prima che il p… - ZZiliani : Manata di #Chiellini, l’arbitro fa proseguire. Il VAR lo richiama. - C’è una manata in faccia in area. - Davvero? -… - torbangla : @andareairesti Io mi incuriosisco a immaginare come le informazioni qualitativamente si degradino nel loro processo… - DuccioTessadri : Ognuno può pensarla come crede ma per onestà intellettuale su una cosa favorevoli e contrari (alla riapertura degli… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una E cchi s''o crereva, chi se ll'aspettava guagliú - ilNapolista IlNapolista