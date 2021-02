C’è Posta per Te, i video della puntata di sabato 13 febbraio 2021 su Canale 5 (Di domenica 14 febbraio 2021) C’è Posta per Te, i video della puntata di sabato 13 febbraio 2021: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. sabato 13 febbraio 2021 su Canale 5 è andato in onda l’appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C’è Posta per te. Il programma è una delle colonne portanti del sabato sera di Canale 5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti sempre più alti, puntata dopo puntata. Il quinto appuntamento con la nuova stagione era previsto intorno alle 21:25 su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nella puntata di ieri di C’è Posta per ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 14 febbraio 2021) C’èper Te, idi13: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini.13su5 è andato in onda l’appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C’èper te. Il programma è una delle colonne portanti delsera di5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti sempre più alti,dopo. Il quinto appuntamento con la nuova stagione era previsto intorno alle 21:25 su5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nelladi ieri di C’èper ...

kokow0l : RT @k6oswan: VEDERE PAOLO BONOLIS SCENDERE LE SCALE DI C’È POSTA PER TE CON DYNAMITE IN SOTTOFONDO NON HA PREZZO !!! - iannetts70 : @GuidoAnzuoni Immagino! Alla fine siamo il paese di Barbara D'Urso e Maria de Filippi. Un mix fra grande fratello,… - tuttopuntotv : C’è posta per te, Maria De Filippi dà del «cretino» a Paolo Bonolis: cos’è successo? #cepostaperte - 17Zanni : RT @___tilltheend: Un programma che non esiste è secondo in tendenza subito dopo c'è posta per te. The power they have #tzvip - zazoomblog : C’è posta per te Francesca perde il marito per leucemia: il regalo di Paolo Bonolis - #posta #Francesca #perde… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Mercato Globale Degli Ingredienti Delle Proteine Del Siero Di Latte | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay