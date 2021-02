**Calcio: Serie A, Cagliari-Atalanta 1-0** (Di domenica 14 febbraio 2021) Cagliari, 14 feb. (Adnkronos) - Muriel regala al 90' i tre punti all'Atalanta. A farne le spese uno sfortunato Cagliari battuto 1-0 quando sperava di aver conquistato almeno un punto. La squadra di Gasperini grazie a questo successo sale a 40 punti in classifica agganciando Lazio e Napoli e avvicinandosi alla zona Champions, mentre la formazione di Di Francesco resta al terzultimo posto con 15 punti. La formazione di Di Francesco parte bene e al 2' colpisce un palo: da un cross dalla bandierina battuto da Marin, l'atalantino Djimsiti devia il pallone sul legno alla destra di Sportiello sfiorando l'autorete. Poche le occasioni poi nel corso del primo tempo. Nella ripresa il Cagliari ci prova con Joao Pedro senza fortuna e al 90' il nuovo entrato Muriel, servito al limite di sinistra, va via in dribbling a Zappa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021), 14 feb. (Adnkronos) - Muriel regala al 90' i tre punti all'. A farne le spese uno sfortunatobattuto 1-0 quando sperava di aver conquistato almeno un punto. La squadra di Gasperini grazie a questo successo sale a 40 punti in classifica agganciando Lazio e Napoli e avvicinandosi alla zona Champions, mentre la formazione di Di Francesco resta al terzultimo posto con 15 punti. La formazione di Di Francesco parte bene e al 2' colpisce un palo: da un cross dalla bandierina battuto da Marin, l'atalantino Djimsiti devia il pallone sul legno alla destra di Sportiello sfiorando l'autorete. Poche le occasioni poi nel corso del primo tempo. Nella ripresa ilci prova con Joao Pedro senza fortuna e al 90' il nuovo entrato Muriel, servito al limite di sinistra, va via in dribbling a Zappa e ...

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie Crotone - Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

FORMAZIONI UFFFICIALI CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Di Carmine, Ounas. All. Stroppa SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; ...

Napoli: Insigne capitano innamorato e la rivincita di Gattuso

Sarà pure emotivo e a volte ombroso, però non si può dire che a Lorenzo Insigne manchino carattere e coraggio. Perché non era da tutti prendersi la responsabilità di ripresentarsi faccia a faccia con ...

Le partite di oggi della Serie A: live, risultati, classifica QUOTIDIANO.NET Palma e Corbari affossano la Pistoiese, il Piace prosegue la risalita

I tre punti erano l'obiettivo e il Piacenza lo ha centrato. Un calcio di rigore di Palma a metà del primo tempo e un sinistro da fuori in pieno recupero di Corbari hanno deciso una sfida di rara modes ...

Sampdoria-Fiorentina 2-1, le pagelle: Quagliarella decisivo

Termina 2-1 Sampdoria-Fiorentina, Quagliarella entra e segna. Ok anche Keita e Vlahovic, male Dragowski. Le pagelle per il fantacalcio Game over a Marassi tra Sampdoria-Fiorentina, gara finita 2-1 per ...

