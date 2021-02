Baking Soda | usi e virtù del bicarbonato di sodio

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 14 febbraio 2021)di: questo prodotto che a prima vista non sembra altro che una polvere bianca, in realtà può permette utilizzi di vario genere. Sicuramente il tuo vicino te lo ha consigliato in cucina, la tua amica per pulire il forno o tuo padre per alleviare la cattiva digestione. Tutto questo con lo stesso prodotto? Ebbene sì. Il