Avellino Youth, buone risposte nei test con il Napoli. D'Agostino: "Contano i progressi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – Domenica di test amichevoli per l'Avellino Youth contro le formazioni del SSC Napoli. La sgambata tra Napoli U16 e Avellino U16 del tecnico Alessandro Fabbro è terminata con il risultato di 4-1 per gli azzurri di mister Bevilacqua. L'Under17 guidata da Roberto Filarmonico è uscita sconfitta per 2-1 contro i pari età guidati dal tecnico Carnevale. "Queste gare ci servono per comprendere i progressi del lavoro effettuato finora. Nonostante la doppia sconfitta siamo soddisfatti dei ragazzi. Si sono messi alla prova, giocando a viso aperto contro la formazione partenopea. Il risultato è una formalità, quel che conta è la crescita del gruppo. Gianluca Grava e tutto lo staff ci hanno accolto benissimo e abbiamo ...

