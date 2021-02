Aurora e Sofia Costantini | le figlie di Matilde Brandi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021)sono ledie Marcoex compagno della ballerina e coreografa. Oggi la showgirl ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip, sarà ospite di Domenica Live a partire dalle 17:00 su Canale 5. Le duegemelle sono nate nel 2006, anno nel qualeha scelto di lasciare momentaneamente le scene per dedicarsi alle famiglia. La showgirl ha partecipato per la prima volta a un reality nel 2020, con l’ingresso nel cast Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia aveva ricevuto un videomessaggio da parte delleche incoraggiavano la madre nell’avventura che stava affrontando:e ...