Atalanta, Muriel: “Contento della rete, ma non penso alla classifica cannonieri. Real? Prima c’è il Napoli” (Di domenica 14 febbraio 2021) Il match winner di Cagliari-Atalanta Luis Muriel ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in Sardegna: "Non so se il gol di oggi è un segno del destino, però sono molto felice. Vincere una partita così al 90esimo è bellissimo, il Cagliari ha fatto una buona gara e non è stato facile. Questa vittoria ci darà una spinta importante, nei giorni scorsi il mister si era lamentato del fatto che non riuscivamo più a vincere partite al 90esimo. Finalmente ci siamo riusciti, abbiamo lottato e corso fino alla fine. Non penso alla classifica dei cannonieri, voglio dare il mio contributo, far gol e far vincere la mia squadra. Avremo tempo di pensare al Real Madrid, adesso pensiamo al Napoli. La vittoria di oggi può essere d'aiuto anche per ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Il match winner di Cagliari-Luisha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in Sardegna: "Non so se il gol di oggi è un segno del destino, però sono molto felice. Vincere una partita così al 90esimo è bellissimo, il Cagliari ha fatto una buona gara e non è stato facile. Questa vittoria ci darà una spinta importante, nei giorni scorsi il mister si era lamentato del fatto che non riuscivamo più a vincere partite al 90esimo. Finalmente ci siamo riusciti, abbiamo lottato e corso finofine. Nondei, voglio dare il mio contributo, far gol e far vincere la mia squadra. Avremo tempo di pensare alMadrid, adesso pensiamo al. La vittoria di oggi può essere d'aiuto anche per ...

