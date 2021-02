Applausi a Conte E Draghi? Imbarazzo in Rai | cosa mandano in onda | roba da denuncia C' è la mano di Casalino?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Giuseppee Roccosono ufficialmente fuori da Palazzo Chigi, dove ieri si è insediato Mario, eppure per il momento nulla è cambiato a livello di informazione sulla Rai. Laarriva da Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e membro della commissione di vigilanza Rai, che ha fatto notare l'asservimento ancora esistente nei confronti dell'ormai ex presidente del Consiglio. “Se avessi il numero del portavoce del neopresidente- ha scritto su Facebook - gli manderei questo messaggio: ‘Caro collega, il tuo prestigioso incarico dovrà fare i conti con molte situazioni critiche. In particolare dovrai rapportarti con una Rai che in questi mesi ha toccato il fondo, raggiungendo livelli di faziosità e partigianeria mai visti”. Poi Anzaldi è entrato nello specifico, ...