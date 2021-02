A rischio la riapertura degli impianti sciistici. Ecco dove si scia (per ora) dal 15 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Dal 15 febbraio scatta (per ora) la riapertura degli impianti sciistici: Ecco dove si scia dalla giornata di lunedì. Il calendario. Il 15 febbraio è il giorno della riapertura degli impianti sciistici ma la diffusione delle varianti del Covid mette a rischio quel che resta della stagione invernale. Andiamo a fare il punto della situazione vedendo dove si scia dal 15 febbraio. riapertura degli impianti sciistici, dove si scia dal 15 febbraio Alla luce delle ordinanze dei ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Dal 15scatta (per ora) lasidalla giornata di lunedì. Il calendario. Il 15è il giorno dellama la diffusione delle varianti del Covid mette aquel che resta della stagione invernale. Andiamo a fare il punto della situazione vedendosidal 15sidal 15Alla luce delle ordinanze dei ...

