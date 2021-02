Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 febbraio 2021)DEL 13 FEBBRAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZE-, PER LA PRESENZA DI NEVE SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE TRA CHIUSI E ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI, A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA TRA CASSINO E CASERTA IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO, CON RITARDI FINO A 70 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI; E’ STATO INFATTI ATTIVATO IL PROGETTO ...