Tennis: Djokovic, 'una delle mie vittorie più importanti, la ricorderò a lungo' (Di sabato 13 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) su Notizie.it.

LelloPinto : #eurosporttennis Fognini Fabio. Al secolo il fuoriclasse del TENNIS. Se in giornata batte insieme Federer Nadal e D… - AlexBillyBisi : Dopo una notte ho capito il perché della simulazione di infortunio di #Djokovic Voleva arrivare a mezzanotte e cost… - infoitsport : Tennis, Taylor Fritz: 'Se l'infortunio di Djokovic fosse stato grave non avrebbe potuto continuare a giocare' - Francesca_FT : RT @AlexBillyBisi: Ora io che capisco che #Djokovic vi stia sui maroni,ma davvero avanti 2-0 va a finger un infortunio perché deve vincere… - mc__mc_ : Premesso che entrambi non sono tra i miei preferiti, davvero non vedete la differenza tra l’infortunio di Djokovic… -