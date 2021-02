Smith e Bigi da Twickenham | ' Passi avanti Non fermiamoci'

(Di sabato 13 febbraio 2021) Sconfitta a parte, il ct dell'Italrugby Francosembra tirare un sospiro di sollievo. Impossibile pretendere sorrisi e non soltanto per via del contesto: quella che per lui è una tortura e altri ...

Sulla stessa lunghezza d'onda di Smith anche il capitano della Nazionale, Luca Bigi. "Si', rispetto al match con la Francia sono stati fatti passi in avanti - assicura il 29enne tallonatore azzurro ...