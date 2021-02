Sci alpino, Corinne Suter si tinge d’oro in discesa ai Mondiali. Ottava Elena Curtoni (Di sabato 13 febbraio 2021) Fa festa ancora la Svizzera ai Mondiali di Cortina 2021. Dopo la vittoria in superG di Lara Gut, arriva il trionfo di Corinne Suter in discesa libera. Prima medaglia d’oro iridata della carriera per l’elvetica, che due anni fa era stata argento. Una prestazione ai limiti della perfezione per Suter, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie al Rumerlo, dove ha saputo costruire il suo successo. Seconda posizione per una sorprendente Kira Weidle. La tedesca conferma il suo ottimo feeling con l’Olimpia delle Tofane e si mette al collo la medaglia d’argento, chiudendo a 20 centesimi da Suter. La doppietta rossocrociata sul podio arriva anche in discesa, visto che al terzo posto si è classifica Lara Gut-Behrami (+0.37), che ha commesso un ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Fa festa ancora la Svizzera aidi Cortina 2021. Dopo la vittoria in superG di Lara Gut, arriva il trionfo diinlibera. Prima medagliairidata della carriera per l’elvetica, che due anni fa era stata argento. Una prestazione ai limiti della perfezione per, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie al Rumerlo, dove ha saputo costruire il suo successo. Seconda posizione per una sorprendente Kira Weidle. La tedesca conferma il suo ottimo feeling con l’Olimpia delle Tofane e si mette al collo la medaglia d’argento, chiudendo a 20 centesimi da. La doppietta rossocrociata sul podio arriva anche in, visto che al terzo posto si è classifica Lara Gut-Behrami (+0.37), che ha commesso un ...

