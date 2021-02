Sampdoria-Fiorentina, la carica di Prandelli: “Ribéry out, Pulgar ritrovato. Adesso il gruppo è unito. Ranieri..” (Di sabato 13 febbraio 2021) "Vogliamo vincere, a parte le prime 7-8 nessuno è al sicuro".Sampdoria-Fiorentina, si ferma di nuovo Ribéry: Borja Valero o Eysseric. Ecco i dubbi di PrandelliHa esordito così il tecnico della compagine toscana alla vigilia del match contro il club di Massimo Ferrero. La Fiorentina è alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta maturata nella gara contro l'Inter di Antonio Conte e Vlahovic&co sanno bene che la partita di Genova sarà decisiva per il prosieguo della stagione viola. Cesare Prandelli, nel corso della conferenza stampa di rito, ha affrontato diverse tematiche in particolare soffermandosi sulla condizione fisica di alcuni suoi calciatori e sul futuro in questo club. Di seguito, le sue dichiarazioni."Ranieri ha detto che abbiamo l’acqua alla gola? Domani ci ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) "Vogliamo vincere, a parte le prime 7-8 nessuno è al sicuro"., si ferma di nuovo: Borja Valero o Eysseric. Ecco i dubbi diHa esordito così il tecnico della compagine toscana alla vigilia del match contro il club di Massimo Ferrero. Laè alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta maturata nella gara contro l'Inter di Antonio Conte e Vlahovic&co sanno bene che la partita di Genova sarà decisiva per il prosieguo della stagione viola. Cesare, nel corso della conferenza stampa di rito, ha affrontato diverse tematiche in particolare soffermandosi sulla condizione fisica di alcuni suoi calciatori e sul futuro in questo club. Di seguito, le sue dichiarazioni."ha detto che abbiamo l’acqua alla gola? Domani ci ...

