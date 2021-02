Roma, i convocati di Fonseca: prima chiamata per El Shaarawy (Di sabato 13 febbraio 2021) Stephan El Shaarawy è stato inserito dal tecnico della Roma Paulo Fonseca nella lista dei convocati in previsione della gara di domani delle 12:30 contro l’Udinese Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in previsione della gara di domani delle 12:30 contro l’Udinese. La grande notizia è l’inserimento di Stephan El Shaarawy, alla sua prima convocazione in giallorosso dal suo ritorno. ??????? ? I convocati per #RomaUdinese: c'è anche El Shaarawy#ASRoma pic.twitter.com/Ny8fg2MZZ5 — AS Roma (@OfficialASRoma) February 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Stephan Elè stato inserito dal tecnico dellaPaulonella lista deiin previsione della gara di domani delle 12:30 contro l’Udinese Il tecnico dellaPauloha diramato la lista deiin previsione della gara di domani delle 12:30 contro l’Udinese. La grande notizia è l’inserimento di Stephan El, alla suaconvocazione in giallorosso dal suo ritorno. ??????? ? Iper #Udinese: c'è anche El#ASpic.twitter.com/Ny8fg2MZZ5 — AS(@OfficialAS) February 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com

