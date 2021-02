Real Madrid-Valencia: formazioni, quote, pronostici. Carvajal e Lucas Vazquez recuperati (Di sabato 13 febbraio 2021) Una delle tante notti storte e inspiegabili del Real Madrid di questa stagione è quella di Mestalla; il Valencia, in una delle sue pochissime serate felici dell’annata in corso, travolse i Blancos, che si erano illusi dopo essere andati in vantaggio. Da allora è passata parecchia acqua sotto i ponti ma le due squadre hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 13 febbraio 2021) Una delle tante notti storte e inspiegabili deldi questa stagione è quella di Mestalla; il, in una delle sue pochissime serate felici dell’annata in corso, travolse i Blancos, che si erano illusi dopo essere andati in vantaggio. Da allora è passata parecchia acqua sotto i ponti ma le due squadre hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

pisto_gol : Bisogna fare i complimenti all’Atalanta, che con un monte ingaggi di 45mln€ conquista la finale di Coppa Italia, è… - miguelitocope : Once del Real Madrid @tjcope : Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo (c); Casemiro, Modric, Asensio; Marvin, Benzema y Vinicius. - Eurofoot5 : Mercato | Mercato – Real Madrid : Cette grosse annonce sur l’avenir d’Haaland ! - TVorfano : RT @FrankDeSboer: L'arbitro è l'alibi dei perdenti finchè le cose vanno bene, quando si perde si dà la colpa agli 'episodi dubbi' come ques… - nicolascuotto : @erosazzurro A quelli che quando le cose nn vanno bene si allontanano dalla squadra xche loro sono abituati a tifar… -