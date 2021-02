Prada Cup, Luna Rossa-Ineos 2-0: le statistiche. Team Prada Pirelli superiore di bolina (Di sabato 13 febbraio 2021) Luna Rossa 2, Ineos 0. È questo il verdetto emesso dalla prima giornata ufficiale di gara della Finale di Prada Cup 2021, andata in scena sul campo di regata A del Golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Il Team Prada Pirelli si è dunque portato in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio delle 13 sfide che mette in palio la possibilità di diventare Challenger ufficiale nell’America’s Cup 2021 contro i padroni di casa e detentori del titolo di Emirates Team New Zealand. Gara-1, vinta da Luna Rossa con 1’52” di margine anche grazie ad una partenza dominata, si è disputata con vento sui 6-9 nodi e ha fornito dei dati molto interessanti sul confronto delle due barche. L’AC75 italiano ha fatto ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)2,0. È questo il verdetto emesso dalla prima giornata ufficiale di gara della Finale diCup 2021, andata in scena sul campo di regata A del Golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Ilsi è dunque portato in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio delle 13 sfide che mette in palio la possibilità di diventare Challenger ufficiale nell’America’s Cup 2021 contro i padroni di casa e detentori del titolo di EmiratesNew Zealand. Gara-1, vinta dacon 1’52” di margine anche grazie ad una partenza dominata, si è disputata con vento sui 6-9 nodi e ha fornito dei dati molto interessanti sul confronto delle due barche. L’AC75 italiano ha fatto ...

