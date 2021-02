Parma, Krause: “Abbiamo i giocatori giusti per salvarci, daremo battaglia. Confermo il progetto a lungo termine” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il patron del Parma Krause è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il duro momento che il club emiliano sta vivendo: "La squadra è circondata da professionisti che sanno cosa fare per vincere le sfide che si presenteranno. La situazione non è facilissima ma sono fiducioso, ci sono le potenzialità ed i talenti per superare il momento complicato. Mi sento di promettere ai tifosi il massimo impegno, daremo battaglia per rimanere in Serie A. In quanto presidente riConfermo l'impegno nei confronti dell'intero progetto a lungo termine che Abbiamo attuato da quando sono a Parma. Sul mercato ci siamo mossi per evitare problematiche numeriche nei vari ruolo. Siamo allineati e la squadra ha ciò che le serve per ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Il patron delè intervenuto in conferenza stampa per analizzare il duro momento che il club emiliano sta vivendo: "La squadra è circondata da professionisti che sanno cosa fare per vincere le sfide che si presenteranno. La situazione non è facilissima ma sono fiducioso, ci sono le potenzialità ed i talenti per superare il momento complicato. Mi sento di promettere ai tifosi il massimo impegno,per rimanere in Serie A. In quanto presidente ril'impegno nei confronti dell'interocheattuato da quando sono a. Sul mercato ci siamo mossi per evitare problematiche numeriche nei vari ruolo. Siamo allineati e la squadra ha ciò che le serve per ...

