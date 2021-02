Naufraghi sopravvivono 33 giorni su un’isola deserta mangiando ratti | salvati e arrestati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Trentatreda soli susopravvivendo con noci di cocco e. È quello che è accaduto a due uomini e una donna su un atollo disabitato delle Bahamas, Anguilla Cay. I tre, di nazionalità cubana, non si sa ancora se fossero fuggiti da Cuba per raggiungere la Florida, ma la loro barca si è comunque ribaltata e per un fortuito caso del destino si sono ritrovati vicini ad un isolotto dove hanno potuto per circa cinque settimane sopravvivere alla Cast away. A ritrovarli è stata la guardia costiera americana durante una missione di routine dalle Florida Keys. “La nostra attenzione è stata attirata da dalle bandiere improvvisate che sventolavano oltre ad una grande croce che avevano disegnato sulla sabbia”, ha spiegato il pilota di elicotteri Mike Allert alla stazione ...