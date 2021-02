Microsoft Edge, il negozio di estensioni del browser permetteva il download illegale di ROM Nintendo e non solo (Di sabato 13 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da The Verge, pare che il negozio di estensioni per Microsoft Edge, il browser ufficiale di Windows, ospitasse una lunga serie di ROM illegali di videogiochi retro Nintendo, come Mario Kart 64 e Super Mario Bros., ma anche Sonic The HEdgehog, Pac-Man, Tetris e perfino lo stesso Minecraft di Microsoft. Sebbene fosse palese fin dall'inizio, coloro che hanno pubblicato tali giochi nel negozio di plugin di Edge, non erano gli sviluppatori ufficiali e nemmeno degli associati. Pertanto, tutti questi prodotti illegali sono stati rimossi in massa in questi giorni. Dando un'occhiata alle recensioni utente per queste estensioni, apprendiamo che le ROM erano in circolazione già dallo ... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da The Verge, pare che ildiper, ilufficiale di Windows, ospitasse una lunga serie di ROM illegali di videogiochi retro, come Mario Kart 64 e Super Mario Bros., ma anche Sonic The Hhog, Pac-Man, Tetris e perfino lo stesso Minecraft di. Sebbene fosse palese fin dall'inizio, coloro che hanno pubblicato tali giochi neldi plugin di, non erano gli sviluppatori ufficiali e nemmeno degli associati. Pertanto, tutti questi prodotti illegali sono stati rimossi in massa in questi giorni. Dando un'occhiata alle recensioni utente per queste, apprendiamo che le ROM erano in circolazione già dallo ...

Eurogamer_it : #MicrosoftEdge, il negozio di estensioni del browser permetteva il download illegale di ROM #Nintendo e non solo. - Lollowitz : RT @IGNitalia: Lo store online delle estensioni per Microsoft Edge vendeva copie illegali di alcuni importanti titoli Nintendo: il team sta… - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Lo store online delle estensioni per Microsoft Edge vendeva copie illegali di alcuni importanti titoli Nintendo: il team sta… - tw0_twenty : @Cuicuimodi @jeanbada01 @theobabac Merci Microsoft edge - IGNitalia : Lo store online delle estensioni per Microsoft Edge vendeva copie illegali di alcuni importanti titoli Nintendo: il… -