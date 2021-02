Microsoft annuncia un evento speciale dedicato al gaming e alle IA, qualche novità anche per Xbox Series X/S? (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato l'arrivo di un evento virtuale molto speciale, dedicato sia al mondo del gaming, sia a quello delle IA (Intelligenze Artificiali), due rami in cui la compagnia americana investe notoriamente molte energie e ricerche. Tale summit, previsto dal 23 al 24 febbraio e noto come "AI and gaming Research Summit", coprirà diversi argomenti, come la creazione di IA per il mondo gaming, l'interazione fra intelligenze artificiali e umani, machine learning, accessibilità e molto altro. L'evento di Microsoft avrà molti interlocutori che saliranno sul palco virtuale per parlare degli argomenti sopra citati e, fra di loro, abbiamo anche dei portavoce di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella giornata di oggi,hato l'arrivo di unvirtuale moltosia al mondo del, sia a quello delle IA (Intelligenze Artificiali), due rami in cui la compagnia americana investe notoriamente molte energie e ricerche. Tale summit, previsto dal 23 al 24 febbraio e noto come "AI andResearch Summit", coprirà diversi argomenti, come la creazione di IA per il mondo, l'interazione fra intelligenze artificiali e umani, machine learning, accessibilità e molto altro. L'diavrà molti interlocutori che saliranno sul palco virtuale per parlare degli argomenti sopra citati e, fra di loro, abbiamodei portavoce di ...

