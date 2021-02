Maltempo in Italia, diversi disagi da Nord a Sud. Valanga sul Cimone: un morto (Di sabato 13 febbraio 2021) Nuova forte ondata di Maltempo in Italia. diversi i disagi da Nord a Sud. La Protezione Civile: “Attenzione agli spostamenti”. ROMA – Forte ondata di Maltempo in Italia. Da Nord a Sud sono stati registrati diversi disagi sia per le forti nevicate che per i temporali. Giornata nera quella di sabato 13 febbraio per i trasporti. Guasti e ritardi hanno caratterizzato la circolazione ferroviaria. Come riportato dal Corriere della Sera, un guasto alla linea ha provocato disagi sul nodo di Milano. Ma problemi avuti anche sulla tratta Roma-Ancona e Napoli-Roma. La situazione sembra ritornare piano piano alla normalità, ma la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza per evitare nuove ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) Nuova forte ondata diindaa Sud. La Protezione Civile: “Attenzione agli spostamenti”. ROMA – Forte ondata diin. Daa Sud sono stati registratisia per le forti nevicate che per i temporali. Giornata nera quella di sabato 13 febbraio per i trasporti. Guasti e ritardi hanno caratterizzato la circolazione ferroviaria. Come riportato dal Corriere della Sera, un guasto alla linea ha provocatosul nodo di Milano. Ma problemi avuti anche sulla tratta Roma-Ancona e Napoli-Roma. La situazione sembra ritornare piano piano alla normalità, ma la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza per evitare nuove ...

