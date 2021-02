Leonardo in corsa nella partita per l’Internet via satellite (Di sabato 13 febbraio 2021) Nelle ultime settimane l’Unione Europea ha lanciato la sua sfida “spaziale” a Starlink, la costellazione satellitare con cui SpaceX, l’impresa parte dell’impero del miliardario statunitense Elon Musk, intende creare un hub orbitale per distribuire il segnale Internet in ogni parte del mondo. Una partita importante che si inserisce nel contesto della sfida multidimensionale per aumentare la capacità di ricezione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 13 febbraio 2021) Nelle ultime settimane l’Unione Europea ha lanciato la sua sfida “spaziale” a Starlink, la costellazione satellitare con cui SpaceX, l’impresa parte dell’impero del miliardario statunitense Elon Musk, intende creare un hub orbitale per distribuire il segnale Internet in ogni parte del mondo. Unaimportante che si inserisce nel contesto della sfida multidimensionale per aumentare la capacità di ricezione InsideOver.

Sara_Nurchis : Per favore con queste frasi romantiche e intense da romanzo che mi portano a fissarmi di più con loro. Speriamo che… - raffaeledambra : @gippu1 Leonardo Menichini, l'uomo che tentò invano di fermare la corsa leggendaria di Mazzone - AFrancescut : “Accettare sé stessi per quello che si è, e gli altri per quello che sono”. Bernardini in bicicletta da #Treviso a… - Gazzetta_it : #paralimpici La corsa di Bernardini per 4ALL e Leonardo Da Treviso a Roma per raccogliere fondi -