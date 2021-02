Le condizioni dello scrittore rimangono gravi (Di sabato 13 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner sono ancora in condizioni critiche. Il monossido proveniva dall'appartamento vicino. Valerio Massimo Manfredi: monossido dall’appartamento vicino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner sono ancora incritiche. Il monossido proveniva dall'appartamento vicino. Valerio Massimo Manfredi: monossido dall’appartamento vicino su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Sono critiche le condizioni dello scrittore Valerio Massimo Manfredi, trovato esanime in casa per una probabile fug… - riotta : Il Si senza condizioni di @matteosalvinimi #Draghi mossa efficace che spiazza @pdnetwork e replica la tattica di… - lucianonobili : Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del… - 29luglio1971 : RT @napolista: De Luca: «Servono subito misure di contenimento, o sarà esplosione di contagi» Al Ministero della Salute: «Siamo alla vigili… - mariasamsara01 : @DossiCarla @angelofusco1966 @CarloCalenda Sono assolutamente d'accordo con te. Era un pensiero personale. Ho molti… -