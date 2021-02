L’addio di Conte batte ogni record su Facebook. Un futuro consenso elettorale? (Di sabato 13 febbraio 2021) «Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante», è l’incipit del post pubblicato sulla pagina Facebook dall’oramai ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima di lasciare definitivamente Palazzo Chigi, che in poche ore ha generato una viralità senza precedenti per la realtà italiana, in grado di oscurare anche la capacità della “Bestia” salviniana. In soli 30 minuti, dalle 16.21 quando il post è stato apparso sulla fanpage, il post aveva già raggranellato più di 22 mila condivisioni e poco meno di 48 mila commenti. Eppure, è singolare come nel momento delL’addio, ovviamente momentaneo, l’avvocato del popolo, per riprendere una sua definizione, abbia scelto volutamente le due locuzioni che in questi anni i movimenti anti-casta e il populismo in doppiopetto hanno utilizzato più e più volte come una clava per ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) «Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante», è l’incipit del post pubblicato sulla paginadall’oramai ex Presidente del Consiglio, Giuseppe, prima di lasciare definitivamente Palazzo Chigi, che in poche ore ha generato una viralità senza precedenti per la realtà italiana, in grado di oscurare anche la capacità della “Bestia” salviniana. In soli 30 minuti, dalle 16.21 quando il post è stato apparso sulla fanpage, il post aveva già raggranellato più di 22 mila condivisioni e poco meno di 48 mila commenti. Eppure, è singolare come nel momento del, ovviamente momentaneo, l’avvocato del popolo, per riprendere una sua definizione, abbia scelto volutamente le due locuzioni che in questi anni i movimenti anti-casta e il populismo in doppiopetto hanno utilizzato più e più volte come una clava per ...

LavaClaudio : RT @Corriere: L’addio di Conte: «Un orgoglio guidare l’Italia. Da oggi torno semplice cittadino» - Janus0148 : Lo sfogo di Nicola Morra dopo l'addio di Conte: 'non posso avere fiducia in governo Jurassic Park' - Adrian77772864 : RT @RadioSavana: Casalino scoppia in lacrime per l'addio di Conte a Palazzo Chigi. Anche a noi sono scese due lacrime, di gioia. Addio per… - fairywitch99 : RT @screnni: Mai avrei pensato di piangere all’addio del Presidente del Consiglio. Grazie a lei Presidente Conte per il modo in cui ha affr… - Il_Sovrano : RT @RadioSavana: Casalino scoppia in lacrime per l'addio di Conte a Palazzo Chigi. Anche a noi sono scese due lacrime, di gioia. Addio per… -

