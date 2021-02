Insigne a Sky: “Siamo tutti uniti, pronti ad alzare la testa davanti ad una grande squadra!” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, a pochi minuti dall’inizio del match, si è fermato ai microfoni di Sky. Insigne giocherà in una posizione diversa, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 febbraio 2021) Il capitano del Napoli Lorenzo, a pochi minuti dall’inizio del match, si è fermato ai microfoni di Sky.giocherà in una posizione diversa, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NCN_it : #NAPOLI, #INSIGNE A #SKY: «SIAMO TUTTI CON #GATTUSO, IN CAMPO SCENDIAMO NOI GIOCATORI» #NapoliJuventus #NapoliJuve - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ??? #Insigne prima di #NapoliJuve a SKY: 'Non siamo in un grande momento. E' l'ora di reagire e tirare ognuno di noi tutto… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ??? #Insigne prima di #NapoliJuve a SKY: 'Giocare x Gattuso? Non c'è nessuna incertezza intorno a lui, siamo col mister. E… - apetrazzuolo : SKY - Napoli, Insigne: 'Gattuso non è il colpevole, dobbiamo andare avanti insieme' - immcarmen : RT @eantoniopolonia: Giornalista Sky a Insigne: 'E se l'arbitro fischia un rigore?' Insigne: 'L'importante è che lo fischia... poi vediamo… -