Incentivi auto, fondi esauriti per un terzo (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua la corsa per gli Incentivi delle auto. I fondi sono stati esauriti per un terzo. Tema sul tavolo del nuovo governo. ROMA – E’ corsa agli Incentivi dedicati alle auto. Come riportate dal Corriere della Sera, a due settimane dall’avvio delle prenotazioni da parte dei concessionari i fondi sono esauriti per un terzo ed è alto il rischio di arrivare ad un esaurimento in pochissimi giorni. Le associazioni hanno richiesto al governo nuovi stanziamenti. Il tema è sul tavolo del premier Draghi e del nuovo ministro Enrico Giovannini. Toccherà all’economista riuscire a trovare una soluzione per non far cadere ancora di più in crisi un settore già messo in ginocchio dalla pandemia. Le fasce L’ecobonus ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua la corsa per glidelle. Isono statiper un. Tema sul tavolo del nuovo governo. ROMA – E’ corsa aglidedicati alle. Come riportate dal Corriere della Sera, a due settimane dall’avvio delle prenotazioni da parte dei concessionari isonoper uned è alto il rischio di arrivare ad un esaurimento in pochissimi giorni. Le associazioni hanno richiesto al governo nuovi stanziamenti. Il tema è sul tavolo del premier Draghi e del nuovo ministro Enrico Giovannini. Toccherà all’economista riuscire a trovare una soluzione per non far cadere ancora di più in crisi un settore già messo in ginocchio dalla pandemia. Le fasce L’ecobonus ...

