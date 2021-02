In Emilia-Romagna due valanghe su Monte Cusna e Cimone (Di sabato 13 febbraio 2021) BOLOGNA – Due valanghe in Emilia-Romagna in tarda mattinata, una sul Cimone (provincia di Modena) ed una sul Monte Cusna (provincia di Reggio Emilia) dove in entrambi i casi era presente un vento fortissimo. La prima ha coinvolto tre persone, “due si sono auto soccorse e poi sono state intercettate dalla motoslitta dei Carabinieri che le ha portate nell’ambulatorio delle piste. Una terza persona invece l’abbiamo estratta morta” dalla neve, spiega alla Dire il Soccorso alpino regionale. Leggi su dire (Di sabato 13 febbraio 2021) BOLOGNA – Due valanghe in Emilia-Romagna in tarda mattinata, una sul Cimone (provincia di Modena) ed una sul Monte Cusna (provincia di Reggio Emilia) dove in entrambi i casi era presente un vento fortissimo. La prima ha coinvolto tre persone, “due si sono auto soccorse e poi sono state intercettate dalla motoslitta dei Carabinieri che le ha portate nell’ambulatorio delle piste. Una terza persona invece l’abbiamo estratta morta” dalla neve, spiega alla Dire il Soccorso alpino regionale.

