In diretta dal Quirinale la cerimonia di giuramento del Governo Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) In diretta dal Palazzo del Quirinale, a partire dalle 12 di sabato 13 febbraio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i Ministri indicati dal Presidente del Consiglio Mario Draghi per la cerimonia di giuramento alla Costituzione Italiana. Ministri senza portafoglio Onorevole Federico D'Incà, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento; Dottor Vittorio Colao, al quale sarà conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Onorevole Renato Brunetta, al quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Onorevole Mariastella Gelmini, alla quale sarà conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie; Onorevole Mara Carfagna, alla quale sarà conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale; Onorevole ...

Ultime Notizie dalla rete : diretta dal Giura il governo di Mario Draghi, il presidente del Consiglio al Quirinale con i ministri

LA DIRETTA DAL QUIRINALE Ecco la lista dei ministri Nessuna trattativa estenuante con le forze politiche: la composizione dell'esecutivo è una partita che l'ex numero uno della Bce ha giocato solo ...

Draghi, la soddisfazione di Salvini dopo la lista dei ministri

... saremmo a guardare da fuori un governo di sinistra" dice intervistato dal Corriere della Sera. Il ... Intervenuto in diretta telefonica durante il Tg La7 condotto da Enrico Mentana, il leader leghista, ...

Draghi al Colle, la diretta dal Quirinale L'Unione Sarda In diretta dall'ospedale di Perugia

