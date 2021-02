Immigrazione, Joe Biden apre i confini con il Messico: entro maggio 25mila richiedenti asilo entreranno negli Usa (Di sabato 13 febbraio 2021) «Questa ultima azione è un altro passo verso il nostro impegno di riformare le politiche migratorie che non sono allineate con i valori della nostra nazione». Così, il nuovo segretario della Homeland security, Alejandro Mayorkas, ha spiegato al network Npr, il nuovo programma della Casa Bianca sull’Immigrazione che prevede di far entrare entro maggio, e a partire dal 19 febbraio, 25mila richiedenti asilo negli Stati Uniti. L’obiettivo di Biden, come preannunciato in campagna elettorale, è quello di stravolgere la politica del «Rimanete in Messico» di Donald Trump. Il piano della neo amministrazione mira a processare fino a 300 persone al giorno in tre diversi punti di accesso lungo il confine con il Messico a ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) «Questa ultima azione è un altro passo verso il nostro impegno di riformare le politiche migratorie che non sono allineate con i valori della nostra nazione». Così, il nuovo segretario della Homeland security, Alejandro Mayorkas, ha spiegato al network Npr, il nuovo programma della Casa Bianca sull’che prevede di far entrare, e a partire dal 19 febbraio,Stati Uniti. L’obiettivo di, come preannunciato in campagna elettorale, è quello di stravolgere la politica del «Rimanete in» di Donald Trump. Il piano della neo amministrazione mira a processare fino a 300 persone al giorno in tre diversi punti di accesso lungo il confine con ila ...

